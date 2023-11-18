Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27

Военный лётчик с Украины, командир авиационного подразделения перелетел в Россию на боевом самолёте. Об этом сообщили военкоры "Русской Весны".

Фото: Wikimedia Commons

Операцию организовал действующий пилот вертолёта Ка-52 ВКС РФ, известный под ником "Воевода".

На данный момент активно ведётся расследование в отношении украинского офицера ВВС, который сбежал в Россию. Спецслужбы занимаются этим вопросом. По словам бывшего министра информации ДНР и военного эксперта Даниила Безсонова, лётчик, который сбежал с Украины, сотрудничал со российскими военными с самого начала проведения СВО, предоставляя им различную информацию.

Также сообщается, что офицер ВВС Киева использовал истребитель Су-27 для своего побега. Он успешно перевёл самолёт через линию фронта и сел на одном из российских аэродромов.