В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять: "Есть у нас хоть один шанс"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в способности Незалежной выстоять в конфликте с Россией.

Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

По его словам, Россия тратит на подготовку, оружие и на сам конфликт огромные деньги, которых нет у Украины.

"Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?", — задался вопросом Подоляк в эфире украинского "24 канала".

По мнению советника ОП Зеленского, необходимо сделать так, чтобы у России существенно сократились ресурсы. Так как успех ВСУ полностью зависит от этого.