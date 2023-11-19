Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в способности Незалежной выстоять в конфликте с Россией.
По его словам, Россия тратит на подготовку, оружие и на сам конфликт огромные деньги, которых нет у Украины.
"Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?", — задался вопросом Подоляк в эфире украинского "24 канала".
По мнению советника ОП Зеленского, необходимо сделать так, чтобы у России существенно сократились ресурсы. Так как успех ВСУ полностью зависит от этого.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.