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Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 к линии фронта без необходимой защиты

Силовые структуры

Киев перебросил на линию боевого соприкосновения несколько немецких танков Leopard 1A5, не оснащённых дополнительной защитой.

Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 к линии фронта без необходимой защиты
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, украинские войска отправили на фронт танки без дополнительной брони и систем, защищающих от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Журналист ссылается на видеоролик, выложенный в Сеть, на котором виден Leopard, находящийся неподалёку от линии соприкосновения. 

"Если что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5, которое, судя по всему, снято вблизи линии фронта на Украине", — подчеркнул автор материала.

Он заметил, что кирпичная динамическая защита от разного рода боеприпасов тоже отсутствие на немецком танке, переданном украинской армии. Как пояснил обозреватель, Leopard 1A5 — самый незащищённый танк в зоне конфликта.

Ранее австралийский полковник Маркус Райснер заявил, что танки Leopard никак не помогли ВСУ и не изменили ситуацию на линии соприкосновения.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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