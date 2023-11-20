Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 к линии фронта без необходимой защиты

Киев перебросил на линию боевого соприкосновения несколько немецких танков Leopard 1A5, не оснащённых дополнительной защитой.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, украинские войска отправили на фронт танки без дополнительной брони и систем, защищающих от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Журналист ссылается на видеоролик, выложенный в Сеть, на котором виден Leopard, находящийся неподалёку от линии соприкосновения.

"Если что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5, которое, судя по всему, снято вблизи линии фронта на Украине", — подчеркнул автор материала.

Он заметил, что кирпичная динамическая защита от разного рода боеприпасов тоже отсутствие на немецком танке, переданном украинской армии. Как пояснил обозреватель, Leopard 1A5 — самый незащищённый танк в зоне конфликта.

Ранее австралийский полковник Маркус Райснер заявил, что танки Leopard никак не помогли ВСУ и не изменили ситуацию на линии соприкосновения.