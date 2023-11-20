МО: Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении

В ходе проведения специальной военной операции на Украине российская армия ударила по противнику, нанеся ракетно-бомбовые удары. Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы группировки "Запад" Сергей Зыбинский, оперативно-тактическая авиация РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации пяти бригад боевиков Вооружённых сил Украины. Они располагались на Купянском направлении.

Фото: mil.ru

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны", — проинформировал Зыбинский.

По его словам, удары были нанесены в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное, Синьковка и Степовая Новосёловка.

Также экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 ВС РФ ударили по скоплению живой силы врага, его вооружению и военной технике в районе Ивановки, Берестового и Стельмаховки.