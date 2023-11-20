Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарезал, когда сын и дочка спали: жителя Удмуртии задержали за убийство собственных детей
В Московский зоопарк на реабилитацию предали амурского тигра
Певица Джамала объявлена в розыск
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Стало известно об изменениях в торговле алкоголем и табаком
Автоэксперт Житнухин перечислил китайские машины, которые практически не ржавеют
МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
Daily Mail: тошнота и потливость могу быть признаками сердечного приступа
The Sun: британская атомная подлодка могла утонуть из-за проблемы с глубиномером

МО: Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении

Силовые структуры » Военные новости

В ходе проведения специальной военной операции на Украине российская армия ударила по противнику, нанеся ракетно-бомбовые удары. Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы группировки "Запад" Сергей Зыбинский, оперативно-тактическая авиация РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации пяти бригад боевиков Вооружённых сил Украины. Они располагались на Купянском направлении.

МО: Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении
Фото: mil.ru

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны", — проинформировал Зыбинский.

По его словам, удары были нанесены в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное, Синьковка и Степовая Новосёловка.

Также экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 ВС РФ ударили по скоплению живой силы врага, его вооружению и военной технике в районе Ивановки, Берестового и Стельмаховки.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с аквариумом
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
Последние материалы
Зарезал, когда сын и дочка спали: жителя Удмуртии задержали за убийство собственных детей
В Московский зоопарк на реабилитацию предали амурского тигра
Певица Джамала объявлена в розыск
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Стало известно об изменениях в торговле алкоголем и табаком
Автоэксперт Житнухин перечислил китайские машины, которые практически не ржавеют
МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
Daily Mail: тошнота и потливость могу быть признаками сердечного приступа
The Sun: британская атомная подлодка могла утонуть из-за проблемы с глубиномером
Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло девяти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников