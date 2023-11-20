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Глава Пентагона в Киеве: Ллойд Остин сделает заявление о поддержке Украины

1:10
Силовые структуры

О своём прибытии в столицу Украины Ллойд Остин написал в социальной сети X (бывший Twitter*).
На вокзале его встретила посол США в Украине Бриджет Бринк. Несмотря на отсутствие официального объявления о визите, эксперты отмечают, что он имеет важное значение. Ожидается, что глава Пентагона сделает заявление о том, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов продолжится, несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире.
На этой неделе в формате видеоконференции пройдёт заседание группы стран Запада, которая занимается организацией поставок оружия Украине. Об этом сообщал генерал ВВС США и пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Глава Пентагона в Киеве: Ллойд Остин сделает заявление о поддержке Украины
Фото: Liu Jie/XinHua

Ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, отметил, что США использовали примерно 96% выделенных финансовых средств, предназначенных для помощи Киеву. Чиновник подчеркнул, что отсутствие дополнительной поддержки со стороны США может негативно отразиться на обороноспособности Украины.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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