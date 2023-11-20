Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен учитывать "правила ведения войны", который бомбардирует сектор Газа.
По словам Борреля, то, что сделало палестинское движение ХАМАС в отношении Израиля, - это ужасное и неоправданное нападение на гражданское население.
"Но у войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят", - заявил Боррель в интервью испанской газете Pais.
Ранее мы сообщали о том, что израильские танки открыли огонь по находящейся в секторе Газа индонезийской больнице, где проходят лечение около 150 раненных человек.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.