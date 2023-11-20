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Боррель призвал ЦАХАЛ учитывать «правила ведения войны» в Газе

0:42
Силовые структуры » Военные новости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен учитывать "правила ведения войны", который бомбардирует сектор Газа.

По словам Борреля, то, что сделало палестинское движение ХАМАС в отношении Израиля, - это ужасное и неоправданное нападение на гражданское население.

"Но у войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят", - заявил Боррель в интервью испанской газете Pais.

Ранее мы сообщали о том, что израильские танки открыли огонь по находящейся в секторе Газа индонезийской больнице, где проходят лечение около 150 раненных человек. 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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