Боррель призвал ЦАХАЛ учитывать «правила ведения войны» в Газе

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен учитывать "правила ведения войны", который бомбардирует сектор Газа.

По словам Борреля, то, что сделало палестинское движение ХАМАС в отношении Израиля, - это ужасное и неоправданное нападение на гражданское население.

"Но у войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят", - заявил Боррель в интервью испанской газете Pais.

Ранее мы сообщали о том, что израильские танки открыли огонь по находящейся в секторе Газа индонезийской больнице, где проходят лечение около 150 раненных человек.