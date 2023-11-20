Военкор Живов: ЧВК "Вагнер" — не имеющая аналогов эффективная система

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Штурмовики ЧВК "Вагнер" являются лучшими пехотными подразделениями в мире, считает военный корреспондент Алексей Живов. Структура "Оркестра" не имеет аналогов благодаря жесткой дисциплине внутри формирования и многолетнему опыту бойцов.

Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

Военкор отметил многочисленные тактики "музыкантов" и их умение адаптировать под обстановку на поле боя. Благодаря стратегии "вагнеровцы" всегда имеют представление, как лучше всего выполнить боевую задачу.

Также Живов считает, что регулярной армии есть, чему поучиться у ЧВК "Вагнер". Более того, "музыканты", перешедшие в состав ВС РФ, имеют сильный авторитет среди военнослужащих.

ЧВК "Вагнер" внесла серьезный вклад в СВО и фактически изменила весь ее ход. Успехи "музыкантов" открыли другим подразделениям оперативный простор для наступления на многих направлениях.