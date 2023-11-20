Военкор Живов: ЧВК "Вагнер" — не имеющая аналогов эффективная система

Штурмовики ЧВК "Вагнер" являются лучшими пехотными подразделениями в мире, считает военный корреспондент Алексей Живов. Структура "Оркестра" не имеет аналогов благодаря жесткой дисциплине внутри формирования и многолетнему опыту бойцов.
Военкор отметил многочисленные тактики "музыкантов" и их умение адаптировать под обстановку на поле боя. Благодаря стратегии "вагнеровцы" всегда имеют представление, как лучше всего выполнить боевую задачу.
Также Живов считает, что регулярной армии есть, чему поучиться у ЧВК "Вагнер". Более того, "музыканты", перешедшие в состав ВС РФ, имеют сильный авторитет среди военнослужащих.
ЧВК "Вагнер" внесла серьезный вклад в СВО и фактически изменила весь ее ход. Успехи "музыкантов" открыли другим подразделениям оперативный простор для наступления на многих направлениях.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.