Полковник Кнутов: беспилотники ВСУ залетают на Москву с востока для прощупывания ПВО столицы РФ

Военный эксперт и директор музея сил ПВО Юрий Кнутов сообщил о подготовке ВСУ к массированным атакам дронов на Москву и другие российские города. Он отметил, что последние атаки на Богородский городской округ и Электросталь свидетельствуют о том, что противник активно исследует слабые места в обороне РФ.

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В выходные ВСУ снова попытались атаковать Подмосковье. Интересно, что раньше вражеские дроны проникали на нашу территорию, как правило, с юга и запада. Однако недавно ВСУ изменили направление, предпочтя восток. Кнутов полагает, что ВСУ пытались атаковать военные объекты и, возможно, прорваться к Москве.

"Оба этих беспилотника были уничтожены — каким образом, не раскрывается. Возможно, подключили систему РЭБ или были задействованы ЗРПК "Панцирь". В любом случае эта атака говорит о том, что Украина прощупывает систему ПВО Москвы", — объяснил Кнутов в беседе с "МК".

Эксперт предупредил, что атаки будут продолжатся и станут массированными. Украина начала производить дроны типа "Шахид" с дальностью до одной тысячи километров. Эти и другие современные БПЛА Киев будет активно использовать для атак по территории РФ на всю глубину, включая объекты энергетической инфраструктуры.