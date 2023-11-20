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Полковник Кнутов: беспилотники ВСУ залетают на Москву с востока для прощупывания ПВО столицы РФ

Силовые структуры

Военный эксперт и директор музея сил ПВО Юрий Кнутов сообщил о подготовке ВСУ к массированным атакам дронов на Москву и другие российские города. Он отметил, что последние атаки на Богородский городской округ и Электросталь свидетельствуют о том, что противник активно исследует слабые места в обороне РФ.

Полковник Кнутов: беспилотники ВСУ залетают на Москву с востока для прощупывания ПВО столицы РФ
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

В выходные ВСУ снова попытались атаковать Подмосковье. Интересно, что раньше вражеские дроны проникали на нашу территорию, как правило, с юга и запада. Однако недавно ВСУ изменили направление, предпочтя восток. Кнутов полагает, что ВСУ пытались атаковать военные объекты и, возможно, прорваться к Москве.

"Оба этих беспилотника были уничтожены — каким образом, не раскрывается. Возможно, подключили систему РЭБ или были задействованы ЗРПК "Панцирь". В любом случае эта атака говорит о том, что Украина прощупывает систему ПВО Москвы", — объяснил Кнутов в беседе с "МК".

Эксперт предупредил, что атаки будут продолжатся и станут массированными. Украина начала производить дроны типа "Шахид" с дальностью до одной тысячи километров. Эти и другие современные БПЛА Киев будет активно использовать для атак по территории РФ на всю глубину, включая объекты энергетической инфраструктуры.

"На мой взгляд, я об этом не раз говорил, необходимо создавать рубеж противовоздушной обороны, который должен начинаться от Азовского моря, идти вдоль Белгородской, Курской, Брянской областей. В перспективе его нужно продлить до Санкт-Петербурга. Такой рубеж сейчас крайне необходим", — рассказал Кнутов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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