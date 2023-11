Военный эксперт и директор музея сил ПВО Юрий Кнутов сообщил о подготовке ВСУ к массированным атакам дронов на Москву и другие российские города. Он отметил, что последние атаки на Богородский городской округ и Электросталь свидетельствуют о том, что противник активно исследует слабые места в обороне РФ.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0