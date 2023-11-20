ФСБ: в Омске осудили на 8 лет иностранца за пособничество террористам из Сирии

Омский суд на восемь лет лишил свободы иностранца за пособничество запрещенной в России международной террористической организации. Информацию об этом приводит УФСБ России по Омской области.

Фото: nk-tv.com

Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, как установлено в суде, проживал в Омске и изучал специальную литературу об обращении с взрывными устройствами. В дальнейшем он предложил помощь террористам.

Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Также омские силовики сообщили, что иностранец хотел покинуть Россию, чтобы участвовать в боевых действиях в Сирии.