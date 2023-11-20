Западные партнеры киевского режима требуют от администрации Владимира Зеленского увеличить темпы мобилизации для пополнения рядов ВСУ: в военную форму вынуждены облачаться все большее число украинок.
О требовании Запада к Киеву отправлять на фронт все больше и больше военнослужащих в понедельник, 20 ноября, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По имеющейся у российской разведки информации, Соединенные Штаты требуют от Киева начать забирать в ВСУ мужчин от 17 до 70 лет, чтобы ни в коем случае не допустить военных успехов Армии России.
"Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ", — сообщили в пресс-службе ведомства.
По причине нехватки людей, руководство ВСУ также увеличивает количество женщин. Известно, что в рядах украинской армии уже находится порядка 40 тысяч украинок, и скорее всего, их число будет только расти.
Ранее сообщалось, что киевляне бояться покидать столицу для поездок в регионы, чтобы не попасть на фронт.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.