Разведка РФ заявила об увеличении количества женщин в рядах ВСУ

Западные партнеры киевского режима требуют от администрации Владимира Зеленского увеличить темпы мобилизации для пополнения рядов ВСУ: в военную форму вынуждены облачаться все большее число украинок.

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О требовании Запада к Киеву отправлять на фронт все больше и больше военнослужащих в понедельник, 20 ноября, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По имеющейся у российской разведки информации, Соединенные Штаты требуют от Киева начать забирать в ВСУ мужчин от 17 до 70 лет, чтобы ни в коем случае не допустить военных успехов Армии России.

"Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По причине нехватки людей, руководство ВСУ также увеличивает количество женщин. Известно, что в рядах украинской армии уже находится порядка 40 тысяч украинок, и скорее всего, их число будет только расти.

Ранее сообщалось, что киевляне бояться покидать столицу для поездок в регионы, чтобы не попасть на фронт.

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