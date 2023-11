Западные партнеры киевского режима требуют от администрации Владимира Зеленского увеличить темпы мобилизации для пополнения рядов ВСУ: в военную форму вынуждены облачаться все большее число украинок.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0