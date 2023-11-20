Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что Россия и Украина при содействии Красного Креста произвели обмен телами погибших.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

В беседе с РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев сообщило, что после переговоров Минобороны вернуло 80 тел погибших военнослужащих.

В свою очередь, украинские официальные паблики сообщают, что российская сторона передала тела 94 погибших на фронтах военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что обмен производился при содействии представителей международного Красного Креста.

Ранее внешняя разведка РФ заявила об увеличении количества женщин в рядах ВСУ, где не хватает личного состава, а западные лидеры требуют от Киева отправлять на передовую все большее число военных.