Мосгорсуд признал законность заочного ареста Людмилы Штейн по делу о фейках о ВС РФ

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего муниципального депутата Люси Штейн по делу о распространении фейков о ВС РФ. Информацию об этом приводит РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", — передает агентство.

Штейн объявлена в международный розыск. Два года назад ей был вынесен приговор сроком на год по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве, затем она покинула Россию. Ранее Штейн привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.