В Петербурге мужчина ударил мясом по чужому авто и попал в колонию на два года

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил мужчину, находящегося в состоянии опьянения, за удар автомобиля замороженным мясом. Ему назначено наказание, предусмотренное ч.2 ст.167 УК РФ. Об этом сообщает Объединенная служба судов Пеетрбурга.

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Отмечается, что с вечером 4 ноября мужчина нанёс удары по автомобилю "Nissan X-Trail", припаркованного на проспекте Косыгина в Петербурге.

"Нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, умышленно нанес полиэтиленовым пакетом с находящимися внутри пятью замороженными кусками мяса 1 удар по ветровому стеклу вышеуказанного ТС, принадлежащего Г., в результате чего повредил ветровое стекло, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 33 700 рублей" — говорится в сообщении, распространенном судебным ведомством.

Отмечается, что виновный признал свою вину. Суд лишил его свободы сроком на 2 года колонии строгого режима.