В Петербурге мужчина ударил мясом по чужому авто и попал в колонию на два года

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил мужчину, находящегося в состоянии опьянения, за удар автомобиля замороженным мясом. Ему назначено наказание, предусмотренное ч.2 ст.167 УК РФ. Об этом сообщает Объединенная служба судов Пеетрбурга.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0