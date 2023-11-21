Минобороны РФ: морпехи Черноморского флота не позволяют ВСУ форсировать Днепр

На херсонском направление каждый день примеры мужества демонстрируют морские пехотинцы Черноморского флота РФ, которые не позволяют ВСУ произвести десантирование.

Фото: Правда.Ру

Морпехи пресекают все попытки ВСУ высадить десант и закрепится на левом берегу Днепра и прилегающих островов, сообщает Министерство обороны РФ.

Военное ведомство отмечает, что на этом направлении защищают рубежи бойцы из 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.

Telegram-канал Zvezdanews раскрыл некоторые детали тактики, которую используют морпехи.

Наши военнослужащие заблаговременно вскрывают планы врага по переброске десанта с правого берега Днепра. После этого, в ходе попытки форсировать Днепр на реке уничтожаются быстроходные катера с военнослужащими ВСУ.

"Большинство боевиков уничтожаются на месте, а выжившие — предпочитают сдаться в плен", — уточняет ТГ-канал.