Снижение поставок вооружения США вынудило Киев признать, что Украина столкнулась с большими проблемами. Телеканал ABC сообщил, что ВСУ могут потерять позиции на фронте, и цена этих потерь высока.
Анонимный украинский чиновник в интервью телеканалу выразил обеспокоенность в снижении поставок оружия из-за возникших разногласий в конгрессе касательно продолжения оказания помощи Украине.
"У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают", — рассказал чиновник.
Он отметил, что Украина может лишиться своих позиций на линии фронта "очень дорогой ценой".
Ранее мы сообщали о том, что российские военные сорвали атаку украинской армии в районе Приютного.
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