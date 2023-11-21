ABC: снижение поставок боеприпасов принесет Украине большие проблемы

Снижение поставок вооружения США вынудило Киев признать, что Украина столкнулась с большими проблемами. Телеканал ABC сообщил, что ВСУ могут потерять позиции на фронте, и цена этих потерь высока.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Анонимный украинский чиновник в интервью телеканалу выразил обеспокоенность в снижении поставок оружия из-за возникших разногласий в конгрессе касательно продолжения оказания помощи Украине.

"У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают", — рассказал чиновник.

Он отметил, что Украина может лишиться своих позиций на линии фронта "очень дорогой ценой".

Ранее мы сообщали о том, что российские военные сорвали атаку украинской армии в районе Приютного.