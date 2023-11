Снижение поставок вооружения США вынудило Киев признать, что Украина столкнулась с большими проблемами. Телеканал ABC сообщил, что ВСУ могут потерять позиции на фронте, и цена этих потерь высока.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0