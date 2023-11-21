Экс-глава УСБ СК России Михаил Максименко обнаружен мертвым в колонии

2:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывшего руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России Михаила Максименко обнаружили мёртвым в тюрьме. Экс-глава отбывал 13-летний срок за превышение полномочий и получение двух взяток. Сообщение о его смерти распространило сегодня информационное агентство ТАСС.

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Трагедия произошла в исправительной колонии №11 в Нижегородской области. Тело экс-силовика обнаружили в комнате для хранения вещей. На момент смерти Максименко было 50 лет. Права на УДО у экс-руководителя УСБ не было. Детали произошедшего пока выясняются.

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице (рядом с рестораном Elements) в центре Москвы произошла стрельба. Преступная группа под руководством Андрея Кочуйкова, действуя по поручению вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова), вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. Расследование инцидента закончилось возбуждением ряда уголовных дел, в том числе против сотрудников Следственного комитета РФ.

Тогда приговоры получили сразу несколько высокопоставленных чиновников: