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Экс-глава УСБ СК России Михаил Максименко обнаружен мертвым в колонии

2:13
Силовые структуры

Бывшего руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России Михаила Максименко обнаружили мёртвым в тюрьме. Экс-глава отбывал 13-летний срок за превышение полномочий и получение двух взяток. Сообщение о его смерти распространило сегодня информационное агентство ТАСС.

Экс-глава УСБ СК России Михаил Максименко обнаружен мертвым в колонии
Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Трагедия произошла в исправительной колонии №11 в Нижегородской области. Тело экс-силовика обнаружили в комнате для хранения вещей. На момент смерти Максименко было 50 лет. Права на УДО у экс-руководителя УСБ не было. Детали произошедшего пока выясняются.

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице (рядом с рестораном Elements) в центре Москвы произошла стрельба. Преступная группа под руководством Андрея Кочуйкова, действуя по поручению вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова), вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. Расследование инцидента закончилось возбуждением ряда уголовных дел, в том числе против сотрудников Следственного комитета РФ.

Тогда приговоры получили сразу несколько высокопоставленных чиновников:

  • Бывший руководитель столичного управления СК РФ Александр Дрыманов был приговорён к 12 годам лишения свободы.
  • Экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко получил 14 лет тюремного заключения.
  • Бывший руководитель управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко осужден на 10 лет тюремного заключения (был помилован за участие в специальной военной операции на Украине).
  • Бывший заместитель главы управления СК РФ по Москве Денис Никандров приговорен к 5,5 годам лишения свободы (признав свою вину, Никандров дал показания против других фигурантов дела, а в мае 2019 года ему было предоставлено условно-досрочное освобождение).
Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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