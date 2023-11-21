Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три бригады ВСУ под Донецком

Подразделения Южной группировки ВС РФ за прошедшие сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ под Донецком. Согласно данным Минобороны, 245 человек по этому направлению было убито и ранено.
Уточняется, что на этом направлении удары были нанесены подразделениями Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Таким образом, по данным военного ведомства, были нейтрализованы две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки (ДНР).
В Минобороны РФ также сообщили, что ВС РФ нанесло поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР). ВСУ потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины, 2 пикапа.
Ранее мы сообщали о том, что министр обороны Шойгу заявил: ядерные силы РФ должны быть в постоянной готовности.
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