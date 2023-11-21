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Майора "Азова"* отправили в колонию на 25 лет за приказ обстреливать из минометов жилые дома в ДНР

1:07
Силовые структуры

Верховный суд ДНР во вторник, 21 ноября, огласил приговор командиру минометной батареи украинского националистического батальона "Азов"* майору Арсену Дмытрыку. Он отдавал преступные приказы подчиненным об обстреле мирных жителей республики.

Майора "Азова"* отправили в колонию на 25 лет за приказ обстреливать из минометов жилые дома в ДНР
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Украинского националиста признали виновным и приговорили к 25 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

В ходе следствия было установлено, что украинский майор весной 2022 года приказывал своим минометчикам наносить удары по жилым домам на территории Донецкой Народной Республики.

Под обстрел попали жители таких населенных пунктов, как Сартана, Калиновка и Талаковка. Всего по ним выпустили порядка 60 снарядов, калибром 120 мм.

К счастью, никто из жителей этого нового российского региона не пострадал, но пять домов оказались сильно поврежденными.

* признано террористическим и запрещено в РФ

0:04 / 16:54 Михаил Толстых позывной "Гиви"'
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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