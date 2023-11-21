Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МВД Астрахани: от наркотиков пострадал 21 человек
Врач-остеопат рассказал, что причина постоянно заложенного носа может крыться в травме черепа
Швейцария закупила 14 тонн российского золота
"Бандеровское чучело": Дмитрий Медведев прокомментировал интервью Зеленского
Майора "Азова"* отправили в колонию на 25 лет за приказ обстреливать из минометов жилые дома в ДНР
Телеведущая Бородина удивила своих фанатов фото без макияжа и фильтров
Голодание помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Певец Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске, чтобы помочь поклоннице
Путин: РФ инициирует продолжение обсуждения в БРИКС ситуации в секторе Газа

Шаги к миру: ХАМАС и Израиль на пороге заключения соглашения по заложникам

Силовые структуры

Сегодня телеканал CNN, назвав в качестве источника информации израильских чиновников, сообщил о том, что ХАМАС и Израиль находятся на пороге заключения договора по вопросу заложников.

Шаги к миру: ХАМАС и Израиль на пороге заключения соглашения по заложникам
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По условиям соглашения, ХАМАС выпускает 50 заложников, включая женщин и детей. В обмен на это Израиль должен пойти на четырех- или пятидневное прекращение огня, а также освобождает из своих тюрем троих палестинских заключенных за каждого освобожденного израильтянина.

Ранее сотрудник пресс-службы ХАМАС Иззат ар-Ришк рассказал телеканалу Al Jazeera, что условия соглашения об освобождении заложников будут раскрыты в ближайшие часы.

По информации израильских властей, общее число заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, составляет от 240 до 250 человек. Преимущественно это граждане Израиля, но часть из них имеет двойное гражданство. Примерно 35 человек — иностранцы. Преимущественно это граждане Таиланда, которые трудились в Израиле.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Врач Газизова: из-за курения вейпов может быть инфаркт
ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня
Эскалация конфликта: Украинские дальнобойщики мстят за блокаду границы
Эксперт Лежава: “Стабильное положение рубля более чем очевидно”
Писториус пообещал Киеву военной помощи ещё на миллиард с лишним
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы"Семен Трескунов обосновался в Испании и сменил имя на Сэм
Заболеваемость COVID-19 за последние две недели выросла почти на 40%
Продюсер Яна Рудковская вступилась за сына, играющего Краба в ледовом шоу
Командир «Ахмата» Алаудинов: в ходе спецоперации наступил переломный момент
Президент ЮАР назвал геноцидом отказ Израиля поставлять гуманитарную помощь в Газу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников