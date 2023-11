Сегодня телеканал CNN, назвав в качестве источника информации израильских чиновников, сообщил о том, что ХАМАС и Израиль находятся на пороге заключения договора по вопросу заложников.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.