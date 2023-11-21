Шаги к миру: ХАМАС и Израиль на пороге заключения соглашения по заложникам

Сегодня телеканал CNN, назвав в качестве источника информации израильских чиновников, сообщил о том, что ХАМАС и Израиль находятся на пороге заключения договора по вопросу заложников.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По условиям соглашения, ХАМАС выпускает 50 заложников, включая женщин и детей. В обмен на это Израиль должен пойти на четырех- или пятидневное прекращение огня, а также освобождает из своих тюрем троих палестинских заключенных за каждого освобожденного израильтянина.

Ранее сотрудник пресс-службы ХАМАС Иззат ар-Ришк рассказал телеканалу Al Jazeera, что условия соглашения об освобождении заложников будут раскрыты в ближайшие часы.

По информации израильских властей, общее число заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, составляет от 240 до 250 человек. Преимущественно это граждане Израиля, но часть из них имеет двойное гражданство. Примерно 35 человек — иностранцы. Преимущественно это граждане Таиланда, которые трудились в Израиле.