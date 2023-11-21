Сегодня телеканал CNN, назвав в качестве источника информации израильских чиновников, сообщил о том, что ХАМАС и Израиль находятся на пороге заключения договора по вопросу заложников.
По условиям соглашения, ХАМАС выпускает 50 заложников, включая женщин и детей. В обмен на это Израиль должен пойти на четырех- или пятидневное прекращение огня, а также освобождает из своих тюрем троих палестинских заключенных за каждого освобожденного израильтянина.
Ранее сотрудник пресс-службы ХАМАС Иззат ар-Ришк рассказал телеканалу Al Jazeera, что условия соглашения об освобождении заложников будут раскрыты в ближайшие часы.
По информации израильских властей, общее число заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, составляет от 240 до 250 человек. Преимущественно это граждане Израиля, но часть из них имеет двойное гражданство. Примерно 35 человек — иностранцы. Преимущественно это граждане Таиланда, которые трудились в Израиле.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.