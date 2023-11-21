Иноагентов предложили не пускать в РФ: сидите там, где ваши кормушки

Иноагентов предложили не пускать обратно в Российскую Федерацию.

Фото: molva33.ru

По информации Telegram-канала Baza, с этой инициативой выступил руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он направил в адрес спикера ГД РФ Вячеслава Володина письмо, где предлагает для обеспечения внутренней безопасности страны внести соответствующие поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

По предложению, "гражданам РФ, внесённым в реестр иноагентов, проживающим вне пределов страны и уже оттуда продолжающим публично критиковать принятые президентом и правительство решения, необходимо на законодательном уровне запретить въезд в Россию".

С этим сложно не согласиться — уехали в "прекрасное и свободное далёко" — значит, выбор свой сделали и теперь пусть с этим выбором живут, комментирует ситуацию "Царьград".