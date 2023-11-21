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В Европе заявили, что США хотят уничтожить Россию, но проигрывают по всем фронтам

0:48
Силовые структуры

Соединённые Штаты хотят уничтожить РФ, однако сами проигрывают ей по всем фронтам.

В Европе заявили, что США хотят уничтожить Россию, но проигрывают по всем фронтам
Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news.

Главной целью Белого дома было и остается вовлечь Российскую Федерацию в длительно-истощающий военный конфликт, изолировать её и небывалыми жёсткими санкциями дестабилизировать экономику России, отмечает портал.

Однако пока проблемы наблюдаются только у самих США: на американские военные базы нападают, палестино-израильский конфликт грозит расшириться на весь ближневосточный регион, а Вашингтон может разжечь войну ещё и с Ираном. И напоследок, почти все арабские страны разгневаны на президента США Джо Байдена, подытожило издание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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