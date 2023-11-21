Соединённые Штаты хотят уничтожить РФ, однако сами проигрывают ей по всем фронтам.
Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news.
Главной целью Белого дома было и остается вовлечь Российскую Федерацию в длительно-истощающий военный конфликт, изолировать её и небывалыми жёсткими санкциями дестабилизировать экономику России, отмечает портал.
Однако пока проблемы наблюдаются только у самих США: на американские военные базы нападают, палестино-израильский конфликт грозит расшириться на весь ближневосточный регион, а Вашингтон может разжечь войну ещё и с Ираном. И напоследок, почти все арабские страны разгневаны на президента США Джо Байдена, подытожило издание.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.