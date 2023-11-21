Тель-Авив отменил решение о поставке в ЕС нескольких сотен своих танков Merkava.
Данное решение принято из-за того, что армия Израиля — ЦАХАЛ создаёт новые танковые подразделения, куда и пойдут танки, ранее предназначавшиеся на экспорт.
Об этом пишет Cacalist.
Летом сообщалось, что Израиль хочет продать двести танков устаревших модификаций (Merkava 2 и Merkava 3), выпущенных в 80-е и 90-е гг, много лет стоявших на консервации.
Предполагалось, что их должны купить Хорватия или Кипр, ВС которых имеют на вооружении Т-80. А снятые с вооружения танки советского образца ушли бы на Украину. И вот решение Тель-Авива ставит крест на этих многоходовках, пишет "Царьград", ссылаясь на своего военного обозревателя Влада Шлепченко.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.