Киев танки не получит: Израиль раздумал продавать "Меркавы" в Европу

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тель-Авив отменил решение о поставке в ЕС нескольких сотен своих танков Merkava.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Данное решение принято из-за того, что армия Израиля — ЦАХАЛ создаёт новые танковые подразделения, куда и пойдут танки, ранее предназначавшиеся на экспорт.

Об этом пишет Cacalist.

Летом сообщалось, что Израиль хочет продать двести танков устаревших модификаций (Merkava 2 и Merkava 3), выпущенных в 80-е и 90-е гг, много лет стоявших на консервации.

Предполагалось, что их должны купить Хорватия или Кипр, ВС которых имеют на вооружении Т-80. А снятые с вооружения танки советского образца ушли бы на Украину. И вот решение Тель-Авива ставит крест на этих многоходовках, пишет "Царьград", ссылаясь на своего военного обозревателя Влада Шлепченко.