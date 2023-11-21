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Киев танки не получит: Израиль раздумал продавать "Меркавы" в Европу

0:56
Силовые структуры

Тель-Авив отменил решение о поставке в ЕС нескольких сотен своих танков Merkava.

Киев танки не получит: Израиль раздумал продавать "Меркавы" в Европу
Фото: https://www.elaosboa.com/

Данное решение принято из-за того, что армия Израиля — ЦАХАЛ создаёт новые танковые подразделения, куда и пойдут танки, ранее предназначавшиеся на экспорт.

Об этом пишет Cacalist.

Летом сообщалось, что Израиль хочет продать двести танков устаревших модификаций (Merkava 2 и Merkava 3), выпущенных в 80-е и 90-е гг, много лет стоявших на консервации.

Предполагалось, что их должны купить Хорватия или Кипр, ВС которых имеют на вооружении Т-80. А снятые с вооружения танки советского образца ушли бы на Украину. И вот решение Тель-Авива ставит крест на этих многоходовках, пишет "Царьград", ссылаясь на своего военного обозревателя Влада Шлепченко.

МЕРКАВА ЧТО ТЫ ТАКОЕ ?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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