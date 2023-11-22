Украинские СМИ сообщили о волне мощных взрывов в стране. Согласно информации, к Одессе на подлёте беспилотники с барражирующими боеприпасами "Герань".
Так, согласно данным, взрывы прозвучали в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
"Житомирская область — ПВО работает", — говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Как передаёт Украина.ру, в Хмельницкой области под ударом аэродром Староконстантинов.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.