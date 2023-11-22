Волна взрывов на Украине: "Герани" подлетают к Одессе. Под ударом аэродром

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские СМИ сообщили о волне мощных взрывов в стране. Согласно информации, к Одессе на подлёте беспилотники с барражирующими боеприпасами "Герань".

Фото: topwar.ru

Так, согласно данным, взрывы прозвучали в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

"Житомирская область — ПВО работает", — говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в Telegram-канале.

Как передаёт Украина.ру, в Хмельницкой области под ударом аэродром Староконстантинов.