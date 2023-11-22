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Волна взрывов на Украине: "Герани" подлетают к Одессе. Под ударом аэродром

0:31
Силовые структуры

Украинские СМИ сообщили о волне мощных взрывов в стране. Согласно информации, к Одессе на подлёте беспилотники с барражирующими боеприпасами "Герань".

Волна взрывов на Украине: "Герани" подлетают к Одессе. Под ударом аэродром
Фото: topwar.ru

Так, согласно данным, взрывы прозвучали в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

"Житомирская область — ПВО работает", — говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в Telegram-канале.

Как передаёт Украина.ру, в Хмельницкой области под ударом аэродром Староконстантинов.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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