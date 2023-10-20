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Генерал ВСУ: Россия готовит масштабные ракетные удары по Украине

1:03
Силовые структуры

РФ заказала много спутниковых снимков территории Украины и готовит комбинированную атаку.

Генерал ВСУ: Россия готовит масштабные ракетные удары по Украине
Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Цель — объекты инфраструктуры, энергетического и транспортного комплекса.

Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

"Я думаю, нужно усилить вопрос противовоздушной обороны наших железнодорожных мостов и аэродромы. Я думаю, что также пункты постоянной дислокации наших военных частей в тылу", — в эфире интернет-блога "Даша Счастливая" сказал русофоб.

Поскольку ВС РФ уменьшили количество ракетных и воздушных ударов своими беспилотниками-камикадзе — это показывает на то, что у них ресурсы якобы закончились, и Россия их накапливает, чтобы потом огромным числом крылатых ракет и "Гераней" прорвать возможности воздушной обороны Украины и наносить удары по объектам.

И ресурсов у РФ ещё, к сожалению, много, подытожил Кривонос.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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