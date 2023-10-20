РФ заказала много спутниковых снимков территории Украины и готовит комбинированную атаку.
Цель — объекты инфраструктуры, энергетического и транспортного комплекса.
Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.
"Я думаю, нужно усилить вопрос противовоздушной обороны наших железнодорожных мостов и аэродромы. Я думаю, что также пункты постоянной дислокации наших военных частей в тылу", — в эфире интернет-блога "Даша Счастливая" сказал русофоб.
Поскольку ВС РФ уменьшили количество ракетных и воздушных ударов своими беспилотниками-камикадзе — это показывает на то, что у них ресурсы якобы закончились, и Россия их накапливает, чтобы потом огромным числом крылатых ракет и "Гераней" прорвать возможности воздушной обороны Украины и наносить удары по объектам.
И ресурсов у РФ ещё, к сожалению, много, подытожил Кривонос.
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