Генерал ВСУ: Россия готовит масштабные ракетные удары по Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

РФ заказала много спутниковых снимков территории Украины и готовит комбинированную атаку.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Цель — объекты инфраструктуры, энергетического и транспортного комплекса.

Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

"Я думаю, нужно усилить вопрос противовоздушной обороны наших железнодорожных мостов и аэродромы. Я думаю, что также пункты постоянной дислокации наших военных частей в тылу", — в эфире интернет-блога "Даша Счастливая" сказал русофоб.

Поскольку ВС РФ уменьшили количество ракетных и воздушных ударов своими беспилотниками-камикадзе — это показывает на то, что у них ресурсы якобы закончились, и Россия их накапливает, чтобы потом огромным числом крылатых ракет и "Гераней" прорвать возможности воздушной обороны Украины и наносить удары по объектам.

И ресурсов у РФ ещё, к сожалению, много, подытожил Кривонос.