Politico: власти Украины выпрашивают у США радары ближнего действия

Руководство Украины выпрашивает у Вашингтона "подарки" к зимнему сезону. Киев мечтает о поставках радаров ближнего действия Sentinel.

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Как отмечает Politico, командование ВСУ с помощью этих средств хочет защитить украинские оружейные заводы.

"Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", — подчёркивается в материале.

По информации издания, радары Sentinel отслеживают передвижение баллистических ракет и медленно движущихся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В случае их поставок Киев, скорее всего, попытается выстроить защиту предприятий, где планируется производить украинскую военную технику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался американским журналистам на то, что Запад оказывает недостаточную помощь Киеву.