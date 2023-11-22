Минобороны: ВС РФ уничтожили в Черном море четыре украинских морских беспилотника

Украина продолжает попытки атаковать военные и гражданские объекты российского Крыма с помощью морских беспилотников, минувшая ночь не стала исключением.

Фото: Вадим Савицкий

В среду утром Министерство обороны РФ сообщила, что 22 ноября ВМС Украины отправило к берегам полуострова четыре безэкипажных катера, начиненные взрывчаткой. Все они были уничтожены в акватории Черного моря.

"22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", — сообщило оборонное ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский хвастался, что Украина якобы стала первой страной в мире у которой появился полноценный флот морских беспилотников, что приведет к изгнанию российских кораблей из акватории Черного моря.

Как видим, пока этот "грозный флот" планомерно уничтожается российскими военными при попытке приблизится к территории Крыма.