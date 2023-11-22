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Военный эксперт Марочко: ВСУ накрыли "артой" позиции "Азова"* — ошибка наводчиков исключена

Силовые структуры

Украинская артиллерия открыла "дружественный" огонь по позициям азовцев* на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его мнению, ошибка при координации удара исключена.

Военный эксперт Марочко: ВСУ накрыли "артой" позиции "Азова"* — ошибка наводчиков исключена
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Для чего ВСУ ударили по своим же, пока неизвестно. Однако Марочко уверен, что это не было ошибкой.

"Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно", — пояснил подполковник в отставке РИА Новости.

Как уточнил военный эксперт, на позициях ВСУ и боевиков "Азова"* есть проводная связь, что является ещё одним аргументом в пользу того, что позиции могли обстрелять намеренно.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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