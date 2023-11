Украинская артиллерия открыла "дружественный" огонь по позициям азовцев* на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его мнению, ошибка при координации удара исключена.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.