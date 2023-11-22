Военный эксперт Марочко: ВСУ накрыли "артой" позиции "Азова"* — ошибка наводчиков исключена

Украинская артиллерия открыла "дружественный" огонь по позициям азовцев* на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его мнению, ошибка при координации удара исключена.

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Для чего ВСУ ударили по своим же, пока неизвестно. Однако Марочко уверен, что это не было ошибкой.

"Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно", — пояснил подполковник в отставке РИА Новости.

Как уточнил военный эксперт, на позициях ВСУ и боевиков "Азова"* есть проводная связь, что является ещё одним аргументом в пользу того, что позиции могли обстрелять намеренно.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.