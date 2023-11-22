Минобороны РФ: БПК "Адмирал Пантелеев" зашел в таиландский порт Саттахип

БПК "Адмирал Пантелеев", входящий в состав Тихоокеанского флота,

сегодня прибыл в таиландский порт Саттахип: в программе пребывания российских моряков запланирован ряд мероприятий, в основном культурного характера.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом среду, 22 ноября, сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

На видео, размещенном оборонным ведомством видно, что российский экипаж встречает оркестр таиландских вооруженных сил.

"Для экипажа корабля запланирована экскурсия по историческим местам Саттахипа, а также товарищеский футбольный матч с моряками Королевства Таиланд", — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В свою очередь, команда БПК "Адмирал Пантелеев" познакомит военнослужащих главной военно-морской базы Таиланда со своим кораблем, который покинул Владивосток 7 октября.