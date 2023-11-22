Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым продолжать работу над Конституцией России. По его мнению, в ней также следует прописать государственную идеологию.
"Я думаю, что работа над нашей конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти… по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в конституции… мне кажется, это необходимо", — заметил Бастрыкин в ходе конференции.
Уточняется, что в среду в Минюсте РФ состоялось пленарное заседание конференции "Державинские чтения". Оно проходило на тему "Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества" и было приурочено к 30-летию со дня принятия Конституции РФ.
Во время заседания председатель Следственного комитета России поделился мнением, что госидеологию следует не только сформировать, но и впоследствии закрепить в Конституции РФ.
"Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится", — считает Бастрыкин.
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