Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым продолжать работу над Конституцией России. По его мнению, в ней также следует прописать государственную идеологию.

Фото: СК РФ

"Я думаю, что работа над нашей конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти… по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в конституции… мне кажется, это необходимо", — заметил Бастрыкин в ходе конференции.

Уточняется, что в среду в Минюсте РФ состоялось пленарное заседание конференции "Державинские чтения". Оно проходило на тему "Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества" и было приурочено к 30-летию со дня принятия Конституции РФ.

Во время заседания председатель Следственного комитета России поделился мнением, что госидеологию следует не только сформировать, но и впоследствии закрепить в Конституции РФ.