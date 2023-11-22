Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером из ВСУ

Боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады с позывным Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, которая воевала за ВСУ. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Черные гусары».

Фото: Вадим Савицкий

Боец ВС РФ из Самарской области отметил, что его противница нанесла первый выстрел, но он оказался не точным.

«Мне по рации сказали, куда отойти — хорошо, что я туда не пошел, потому что по этой точке потом отработал миномет. Потом уже сориентировался, долго наблюдал, увидел ее. Меня, конечно, поразило, что снайпер — женщина, лет 35-40. Сделал выстрел», — рассказывает Кобальт.

Боец также рассказал, что первое время испытывал растерянность от произошедшего.