Боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады с позывным Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, которая воевала за ВСУ. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Черные гусары».
Боец ВС РФ из Самарской области отметил, что его противница нанесла первый выстрел, но он оказался не точным.
«Мне по рации сказали, куда отойти — хорошо, что я туда не пошел, потому что по этой точке потом отработал миномет. Потом уже сориентировался, долго наблюдал, увидел ее. Меня, конечно, поразило, что снайпер — женщина, лет 35-40. Сделал выстрел», — рассказывает Кобальт.
Боец также рассказал, что первое время испытывал растерянность от произошедшего.
"С другой стороны, ее никто не заставлял, она вела огонь по мне, по моим ребятам. Было бы глупо ее не уничтожить", — пояснил Кобальт.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.