Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Музторге стартовала Черная пятница
Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск
Зеленский признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
"Насколько я знаю, он умер": певец SHAMAN высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот
Военком Панков: вручение повесток в ресторане Воронежа проходило в рамках рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ
Минобороны РФ: БПК "Адмирал Пантелеев" зашел в таиландский порт Саттахип
НИ: есть угрозы и польза от перевода экономики регионов РФ на мобилизационные рейсы
Трагедия в поезде: замглавы уголовного розыска Архангельской области найден мертвым

Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером из ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады с позывным Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, которая воевала за ВСУ. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Черные гусары».

Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером из ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

Боец ВС РФ из Самарской области отметил, что его противница нанесла первый выстрел, но он оказался не точным.

«Мне по рации сказали, куда отойти — хорошо, что я туда не пошел, потому что по этой точке потом отработал миномет. Потом уже сориентировался, долго наблюдал, увидел ее. Меня, конечно, поразило, что снайпер — женщина, лет 35-40. Сделал выстрел», — рассказывает Кобальт.

Боец также рассказал, что первое время испытывал растерянность от произошедшего.

"С другой стороны, ее никто не заставлял, она вела огонь по мне, по моим ребятам. Было бы глупо ее не уничтожить", — пояснил Кобальт.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность? Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск
Зеленский признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность?
Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
"Насколько я знаю, он умер": певец SHAMAN высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот
Военком Панков: вручение повесток в ресторане Воронежа проходило в рамках рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ
Минобороны РФ: БПК "Адмирал Пантелеев" зашел в таиландский порт Саттахип
НИ: есть угрозы и польза от перевода экономики регионов РФ на мобилизационные рейсы
Трагедия в поезде: замглавы уголовного розыска Архангельской области найден мертвым
Вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников