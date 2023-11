Замкомандир 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Максим Жорин выразил свои подозрения о наличии в рядах ВСУ сослуживцев в сливе информации. Об этом военный заявил во время интервью для канала "Бомбардир" на YouTube.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0