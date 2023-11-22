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Боец ВСУ Жорин заподозрил сослуживцев в сливе военной информации

Силовые структуры

Замкомандир 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Максим Жорин выразил свои подозрения о наличии в рядах ВСУ сослуживцев в сливе информации. Об этом военный заявил во время интервью для канала "Бомбардир" на YouTube.

Боец ВСУ Жорин заподозрил сослуживцев в сливе военной информации
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи. Правда, вытекала информация на уровне гораздо выше, чем наша бригада. И это проблема", — сказал боец.

Жорин отметил, что информацию могут передавать как российская сторона, так и украинские спецслужбы, и эти шпионы могут находиться и в его собственной бригаде.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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