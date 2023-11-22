Боец ВСУ Жорин заподозрил сослуживцев в сливе военной информации

Замкомандир 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Максим Жорин выразил свои подозрения о наличии в рядах ВСУ сослуживцев в сливе информации. Об этом военный заявил во время интервью для канала "Бомбардир" на YouTube.

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"Мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи. Правда, вытекала информация на уровне гораздо выше, чем наша бригада. И это проблема", — сказал боец.

Жорин отметил, что информацию могут передавать как российская сторона, так и украинские спецслужбы, и эти шпионы могут находиться и в его собственной бригаде.