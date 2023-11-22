Минобороны РФ: ВС России уничтожили склад авиационного оружия Украины

Украинский авиационный склад был уничтожен силами ВС РФ 22 ноября. Также был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Информацию об этом приводит Минобороны России.
Кроме этого, в министерстве сообщили, что российские войска поразили ВСУ в 127 районах территории СВО.
Как отмечают в ведомстве, больше всего потерь ВСУ зафиксировано на Донецком направлении. Украинцы пытались атаковать позиции российских бойцов. В результате противник потерял до 115 человек за последние сутки.
Ранее мы сообщали о том, что под Авдеевкой российская армия реализует самый мрачный сценарий для Вооружённых сил Украины.
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