Japan Times: ВСУ на фронте лишись связи и тёплых вещей из-за нашествия мышей

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полчища мышей атаковали опорные пункты и окопы боевиков ВСУ, посетовали украинские военные. Грызуны "съели" провода от серверов и лишили солдат интернета.

Фото: https://cdn.branchcms.com/5jMEgeadmD-1528/images/blog/little-house-mouse-hiding.jpg

Мыши облюбовали окопы и локации ВСУ совсем недавно. Животные лакомятся всем, что только найдут. В том числе и проводами связи, которая жизненно важна на позициях.

"Прошлой зимой я не видел мышей, но этой осенью и в начале зимы их было много, — пожаловался Japan Times оператор самоходной системой залпового огня БМ-21 "Град". — Проблема в том, что они грызут кабели".

Кроме прочего, грызуны не прочь "подъесть" и форму солдат. ВСУшник сообщил, что месяц назад супруга прислала ему тёплый свитер, но его уже испортили мыши.