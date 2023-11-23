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Japan Times: ВСУ на фронте лишись связи и тёплых вещей из-за нашествия мышей

0:54
Силовые структуры

Полчища мышей атаковали опорные пункты и окопы боевиков ВСУ, посетовали украинские военные. Грызуны "съели" провода от серверов и лишили солдат интернета.

Japan Times: ВСУ на фронте лишись связи и тёплых вещей из-за нашествия мышей
Фото: https://cdn.branchcms.com/5jMEgeadmD-1528/images/blog/little-house-mouse-hiding.jpg

Мыши облюбовали окопы и локации ВСУ совсем недавно. Животные лакомятся всем, что только найдут. В том числе и проводами связи, которая жизненно важна на позициях.

"Прошлой зимой я не видел мышей, но этой осенью и в начале зимы их было много, — пожаловался Japan Times оператор самоходной системой залпового огня БМ-21 "Град". — Проблема в том, что они грызут кабели".

Кроме прочего, грызуны не прочь "подъесть" и форму солдат. ВСУшник сообщил, что месяц назад супруга прислала ему тёплый свитер, но его уже испортили мыши.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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