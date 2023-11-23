Запад постоянно ищет причины неудачного контрнаступления украинской армии.
И вот в статье британского издания The Daily Telegraph авторы нашли еще одну такую причину.
"В потерях обвиняют командиров, прошедших советскую подготовку, чья жёсткая тактика не позволила силам, прошедшим подготовку на Западе, преуспеть на поле боя", — подчеркнул портал.
А российские бойцы и командиры, тоже прошедшие через советскую подготовку, наверное, просто были в совсем другом Советском Союзе, с иронией спрашивает телеканал "Царьград". Иначе как объяснить результативность и успехи российской армии на специальной военной операции.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.