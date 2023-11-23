Найдена новая "причина" неудачного контрнаступа ВСУ: советская подготовка

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад постоянно ищет причины неудачного контрнаступления украинской армии.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

И вот в статье британского издания The Daily Telegraph авторы нашли еще одну такую причину.

"В потерях обвиняют командиров, прошедших советскую подготовку, чья жёсткая тактика не позволила силам, прошедшим подготовку на Западе, преуспеть на поле боя", — подчеркнул портал.

А российские бойцы и командиры, тоже прошедшие через советскую подготовку, наверное, просто были в совсем другом Советском Союзе, с иронией спрашивает телеканал "Царьград". Иначе как объяснить результативность и успехи российской армии на специальной военной операции.