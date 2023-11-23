В четверг, 22 ноября, стало известно, что сотрудники ФСБ обезвредили агента-диверсанта спецслужб Украины, готовившего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Армии России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, где рассказали, что задержанный уже дает признательные показания.
Сотрудники спецслужб РФ рассказали, что в сентябре 2022 года 28-летний мужчина был завербован в Харьковской области и прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. После этого агент проник на территорию России и поселился в Воронеже
"Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путем закладки и подрыва взрывного устройства", — сообщили в ФСБ.
При задержании у украинского диверсанта обнаружили взрывчатку,
массой более одного килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.
Также найден липовый паспорт гражданина РФ, по которому украинец должен был покинуть нашу страну после убийства военнослужащего.
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