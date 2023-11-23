По двум аэродромам украинских ВВС в Днепропетровской и Николаевской областях нанесен удар российскими ракетами высокой точности. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает издание "Военное обозрение".
Сообщается о значительном ущербе понесенном ВСУ, в ходе ракетного обстрела. Так на военном аэродроме под Николаевым уничтожено две единицы авиационной техники ВВС Украины, среди которых ударный вертолет Ми-24.
Важно, что в момент прилета русских ракет на территории аэродрома находились высокопоставленные представители украинских ВВС. Пока неизвестно, удалось ли им спастись от взрывов.
А на военном аэродроме в Кривом Роге в результате точного попадания выведен из строя радар зенитного комплекса украинских ПВО.
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