Россия нанесла ракетный удар по аэродрому с командованием ВВС Украины

По двум аэродромам украинских ВВС в Днепропетровской и Николаевской областях нанесен удар российскими ракетами высокой точности. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает издание "Военное обозрение".

Фото: mil.ru

Сообщается о значительном ущербе понесенном ВСУ, в ходе ракетного обстрела. Так на военном аэродроме под Николаевым уничтожено две единицы авиационной техники ВВС Украины, среди которых ударный вертолет Ми-24.

Важно, что в момент прилета русских ракет на территории аэродрома находились высокопоставленные представители украинских ВВС. Пока неизвестно, удалось ли им спастись от взрывов.

А на военном аэродроме в Кривом Роге в результате точного попадания выведен из строя радар зенитного комплекса украинских ПВО.