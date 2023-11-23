В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны

На юге Ливана в ходе выполнения военной операции погибли пятеро бойцов шиитской организации "Хезболла". Среди них сын Мухаммеда Раада, являющегося главой фракции этого движения в парламенте страны.

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"Израильская армия убила наших бойцов, когда они выполняли военную миссию на юге Ливана, в их числе — Аббас Мухаммед Раад", — заявили в организации "Хезболла".

Агентство Франс Пресс, ссылаясь на источник, близкий к семье Раада, сообщило, что сын депутата погиб в результате удара израильских сил по дому в Бейт-Хануне.

Ранее "Хезболла" объявила о нападении на 12 военных объектов Израиля, включая места размещения солдат и технику неподалёку от ливанской границы.

"Хезболла" признана террористической организацией несколькими странами, включая Канаду, США, Израиль и Египет, а также Лигой арабских государств. Санкции в отношении этого движения введены в странах Персидского залива, ЕС, Австралии и Великобритании.

В России "Хезболла" не считается террористическим движением, несмотря на похищение в 1985 году трёх советских дипломатов, а также теракт, в результате которого погиб дипломат Аркадий Катков. В 2015 году заместитель главы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов пояснил, что "Хезболла" не проводила теракты на территории России, имеет представителей в парламенте Ливана и считается законной общественно-политической силой.