На юге Ливана в ходе выполнения военной операции погибли пятеро бойцов шиитской организации "Хезболла". Среди них сын Мухаммеда Раада, являющегося главой фракции этого движения в парламенте страны.

