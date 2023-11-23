Телеканал "Звезда" опубликовал видео, предоставленное Министерством обороны, которое было снято сразу после ранения корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова. На кадрах видно, как мужчину переносят в автомобиль скорой помощи, и на его теле видны перебинтованные раны.
Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв сообщил 23 ноября, что Максудов умер по дороге в Джанкой, несмотря на усилия врачей врачей, боровшихся за его жизнь.
В соответствии с информацией от Министерства обороны, журналисты находились в процессе подготовки материала о бомбардировках в Запорожской области со стороны ВС Украины, когда произошла атака беспилотного ударного летательного аппарата (БПЛА).
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.