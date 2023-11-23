Минобороны РФ показало видеокадры, снятые сразу после ранения журналиста Бориса Максудова

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, предоставленное Министерством обороны, которое было снято сразу после ранения корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова. На кадрах видно, как мужчину переносят в автомобиль скорой помощи, и на его теле видны перебинтованные раны.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв сообщил 23 ноября, что Максудов умер по дороге в Джанкой, несмотря на усилия врачей врачей, боровшихся за его жизнь.

В соответствии с информацией от Министерства обороны, журналисты находились в процессе подготовки материала о бомбардировках в Запорожской области со стороны ВС Украины, когда произошла атака беспилотного ударного летательного аппарата (БПЛА).