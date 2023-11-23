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Гаврилов: Запад понимает, что ВСУ находятся на грани полного провала

Силовые структуры » Военные новости

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратил внимание, что на Западе реалистично оценивают сложившуюся в зоне специальной военной операции на Украине ситуацию.

Гаврилов: Запад понимает, что ВСУ находятся на грани полного провала
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Как объяснил эксперт, западные политики преподносят ситуацию на линии боевого соприкосновения в качестве победы украинской армии лишь на публику. Но в действительности, в кулуарах высказываются совершенно иначе.

"На самом же деле, по нашим контактам, западники вполне реально оценивают ситуацию на линии фронта. Они понимают, что в отсутствие достаточной финансовой помощи со стороны США, в условиях в развивающегося кризиса в Израиле и неспособности Евросоюза заменить американцев они вряд ли смогут обеспечить Украину необходимой помощью и видами оружия", — пояснил Гаврилов.

При этом он обратил внимание, что союзники Украины на Западе сейчас испытывают проблемы с запасами снарядов. Так что можно предполагать, что специальная военная операция на Украине в целом продемонстрировала слабость тыла НАТО.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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