Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратил внимание, что на Западе реалистично оценивают сложившуюся в зоне специальной военной операции на Украине ситуацию.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.