Брянский суд дал 22 года члену ОПГ «Саранские» за убийство и бандитизм

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Брянский областной суд вынес приговор на 22 года лишения свободы участнику ОПГ "Саранские" Анатолию Кулаеву за повторные преступления. Об этом сообщила "Лента.ру", ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что наказание назначено с учетом первого приговора, согласно которому Кулаев уже отбывает срок. Отмечается, что он будет отправлен в колонию особого режима.

По данным суда, в начале 2000-х годов Кулаев вступил в банду и был ее участником до ноября 2021 года. В 2021 году его задержали. Он входил в силовой состав ОПГ и получал прибыль.

Суд установил, что в 2007 году участники ОПГ убили своего подельника. В последнем слове подсудимый признал свою вину.

ОПГ "Саранские" просуществовала с 1993 года, в её состав входило 19 человек. Они совершали расправы, вымогали средства, угоняли автомобили в Москве, занимались похищением людей. В 2000 году они перебрались в Брянск, на их счету ряд заказных преступлений.