Брянский суд дал 22 года члену ОПГ «Саранские» за убийство и бандитизм

Брянский областной суд вынес приговор на 22 года лишения свободы участнику ОПГ "Саранские" Анатолию Кулаеву за повторные преступления. Об этом сообщила "Лента.ру", ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.
Отмечается, что наказание назначено с учетом первого приговора, согласно которому Кулаев уже отбывает срок. Отмечается, что он будет отправлен в колонию особого режима.
По данным суда, в начале 2000-х годов Кулаев вступил в банду и был ее участником до ноября 2021 года. В 2021 году его задержали. Он входил в силовой состав ОПГ и получал прибыль.
Суд установил, что в 2007 году участники ОПГ убили своего подельника. В последнем слове подсудимый признал свою вину.
ОПГ "Саранские" просуществовала с 1993 года, в её состав входило 19 человек. Они совершали расправы, вымогали средства, угоняли автомобили в Москве, занимались похищением людей. В 2000 году они перебрались в Брянск, на их счету ряд заказных преступлений.
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