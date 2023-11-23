Под Авдеевкой уничтожен боевик ТерО ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Сообщается, что националист подорвался на мине. Это уже подтвердили и в комитете Верховной рады по вопросам молодёжи и спорта.
Лысюк — родился в Черниговской области. Он являлся заслуженным мастером спорта Украины, многократным чемпионом мира и Европы. до российской спецоперации работал преподавателем кафедры физподготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ столкнулись с неожиданным врагом в окопах.
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