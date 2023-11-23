Под Авдеевкой уничтожен чемпион мира по кикбоксингу боевик ВСУ Сергей Лысюк

Под Авдеевкой уничтожен боевик ТерО ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Сообщается, что националист подорвался на мине. Это уже подтвердили и в комитете Верховной рады по вопросам молодёжи и спорта.

Лысюк — родился в Черниговской области. Он являлся заслуженным мастером спорта Украины, многократным чемпионом мира и Европы. до российской спецоперации работал преподавателем кафедры физподготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ столкнулись с неожиданным врагом в окопах.