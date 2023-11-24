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16 сотрудников склада Wildberries в Электростали задержаны

1:28
Силовые структуры

Пресс-служба популярной торговой площадки в своём Telegram-канале сообщила, что в сортировочном центре "Электросталь" проходит проверка. В связи с этим могут возникнуть временные задержки с отгрузкой и выгрузкой товаров. В компании подчеркнули, что руководство предпринимает все возможные шаги для ускорения восстановления нормального режима работы склада.

16 сотрудников склада Wildberries в Электростали задержаны
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По словам представителя пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, в ходе проведения рейда в отношении 16 иностранных граждан были составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ согласно статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ.

"На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны", — уточнила Татьяна Петрова.

Склад Wildberries в Электростали уже привлекал внимание общественности этим летом. Тогда сильный ливень пробил крышу, и вода залила около 500 квадратных метров хранилища. Сотрудники были эвакуированы, обошлось без пострадавших. Товары экстренно переместили в другие секции склада.

 

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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