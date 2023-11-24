СБУ взяла на себя ответственность за теракт в Белгороде

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Замглавы Харьковской администрации Александр Слисаренко погиб в Белгороде, утверждает "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Фото: Антикор

По сведениям издания, 16 ноября был взорван автомобиль, в котором ехал чиновник военно-гражданской администрации, сформированной Россией в 2022 году для управления Харьковской областью.

По словам собеседника газеты, за этим терактом стоит Служба безопасности Украины.

Александр Слисаренко работал в органах внутренних дел Украины. В 2014-м был активным участником харьковского антимайдана, в 2021–2022 годах воевал за ЛНР в составе спецподразделения "Рысь". Летом 2022-го был назначен заместителем руководителя ВГА Харьковской области по внутренней политике.