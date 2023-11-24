Боец: войска на Херсонском направлении всё чаще сталкиваются с вооружением НАТО

Российский военнослужащий проинформировал, какое оружие осталось у боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, на Херсонском направлении российские войска всё чаще сталкиваются с вооружением НАТО.

Фото: Всероссийское казачье общество

"Я думаю, там только одно натовское оружие и есть. Тут даже беспилотники, да все, все натовское. Тут пальцем покажи и не промахнешься", — уточнил командир расчёта РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор".

Известно, что расчёты РСЗО данной группировки Вооружённых сил РФ занимаются отслеживанием обстановки в районе Антоновского моста на Херсонщине. Помимо этого, они также пресекают любые попытки украинских войск десантироваться на левый берег Днепра.