Глава ДНР Пушилин: Найден тайник с гранатометами и гранатами для проведения терактов в России

В ДНР органы безопасности РФ нашли тайник с гранатомётом и гранатами для проведения терактов на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал pushilindenis, канал главы ДНР Дениса Пушилина.

Фото: t.me/aleksandr_ skif

В тайнике были обнаружены два РГД-18, ручные гранаты Ф-1 и два запала к ручной гранате. Боеприпасы были замаскированы под газовый баллон, который должен был быть отправлен в другие регионы РФ.

Раскрыть тайник, как пишет губернатор, помогли сотрудники УФСБ по ДНР и органы контрразведки Восточного военного округа.

В дальнейшем органы безопасности дадут процессуальную оценку.

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