Капитан I ранга Дандыкин: катер ВСУ "Магура V5" сложно обнаружить в море

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы ВС РФ получили новый трофей — на берег выбросило беспилотный катер "Магура V5". ВСУ использовали его в атаках на Крым. Капитан Василий Дандыкин рассказал, чем интересен украинский катер-камикадзе.

Беспилотник действует на дистанции более 800 км, ведёт разведку в труднодоступных районах и несёт до 320 кг взрывчатки. Не исключено, что ВСУ задействовали эти катера в повторной атаке на Крымский мост. Дрон "Магура" оснащён системой ИИ, сенсорами и передовой оптикой, что даёт операторам качественное изображение в разных метеоусловиях.

"Вся начинка этого беспилотника западная. Сложно обнаружить такой катер в море, поскольку он полупогружной. Но бойцы научились это делать. Дрон оставляет видимый след, и уничтожить его можно даже из пулемёта, так как он не бронирован. Чаще всего такие катера начиняют взрывчаткой, и Крымский мост ВСУ подрывали с их помощью. Самая главная задача — выявлять и бить по местам, где их складируют и собирают", — отметил Дандыкин в интервью МК.

Капитан считает расстрел из оружия самым эффективным способом противодействия. Однако есть смысл применять по ним самолёты и вертолёты. С вертолётов ликвидация даже эффективнее, ведь обнаруживать маломерные катера непросто. Но Дандыкин убеждён, что очень скоро появятся методики быстрого обнаружения.