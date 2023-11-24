Суд Петербурга на полгода продлил арест Дарье Треповой*

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Второй Западный окружной военный суд Петербурга продлил арест Дарье Треповой* (внесена в список террористов). Напомним, что Трепова обвиняется по делу о теракте в кафе Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: МВД РФ

Таким образом, суд продлил заключение Треповой до 18 апреля.

Напомним, что по версии следствия 2 апреля Трепова принесла в кафе на Университетской набережной в Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел теракт, в котором погиб Владлен Татарский. Также в помещении находились 52 человека.

Ранее мы сообщали о том, что подготовку к теракту Дарьи Треповой курировал мужчина под псевдонимом "Гештальт".