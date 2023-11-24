105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержания на складе в Электростали

Более ста сотрудников компании Wildberries доставили в военкомат после задержания в Электростали.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал SHOT.

Часть из этих 105-ти человек могут отправить служить "срочную", если будет установлено, что они попадают под осенний призыв. Помимо этого, в отношении некоторых были составлены протоколы за отсутствие дактилоскопии.

Раньше уже сообщалось, что всего на складе Wildberries было задержано около 150 человек, которые были увезены на четырёх спецавтобусах в отдел полиции.

Напомним, сегодня ОМОН нагрянул на склад Wildberries в Подмосковье с рейдом, после которого были выявлены потенциальные уклонисты от срочной службы и незаконно находящиеся в России.