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105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержания на складе в Электростали

Силовые структуры

Более ста сотрудников компании Wildberries доставили в военкомат после задержания в Электростали.

105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержания на складе в Электростали
Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал SHOT.

Часть из этих 105-ти человек могут отправить служить "срочную", если будет установлено, что они попадают под осенний призыв. Помимо этого, в отношении некоторых были составлены протоколы за отсутствие дактилоскопии.

Раньше уже сообщалось, что всего на складе Wildberries было задержано около 150 человек, которые были увезены на четырёх спецавтобусах в отдел полиции.

Напомним, сегодня ОМОН нагрянул на склад Wildberries в Подмосковье с рейдом, после которого были выявлены потенциальные уклонисты от срочной службы и незаконно находящиеся в России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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