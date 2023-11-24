Более ста сотрудников компании Wildberries доставили в военкомат после задержания в Электростали.
Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал SHOT.
Часть из этих 105-ти человек могут отправить служить "срочную", если будет установлено, что они попадают под осенний призыв. Помимо этого, в отношении некоторых были составлены протоколы за отсутствие дактилоскопии.
Раньше уже сообщалось, что всего на складе Wildberries было задержано около 150 человек, которые были увезены на четырёх спецавтобусах в отдел полиции.
Напомним, сегодня ОМОН нагрянул на склад Wildberries в Подмосковье с рейдом, после которого были выявлены потенциальные уклонисты от срочной службы и незаконно находящиеся в России.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.