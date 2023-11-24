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Российский боец зарубил лопатой вражеский беспилотник в зоне СВО

1:10
Силовые структуры » Военные новости

Российский военнослужащий лопатой зарубил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в зоне специальной военной операции на Украине. Как рассказал председатель Запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ударами сапёрной лопаты вражеский дрон удалось вывести из строя. Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

Российский боец зарубил лопатой вражеский беспилотник в зоне СВО
Фото: Мацква.ру is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Отмечается, что вражеский БПЛА приземлился рядом с окопом, в котором укрывались от снарядов боевиков Вооружённых сил Украины российские подразделения. Один из военных, заметив дрон, взял в руки сапёрную лопату и не менее трёх раз сильно ударил его ей. Ликвидировав беспилотник противника, военнослужащий отбросил его в сторону.

"С лопатой против БПЛА. Суровый русский воин на передовой зарубил лопатой подлетевший беспилотник ВСУ. И один в поле воин, если он по-русски скроен!" — отметил Рогов.

Таким образом, благодаря действиям военного, его напарнику удалось выбраться из окопа, а после незамеченным перебраться в другое место.

 

 

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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