Экс-председатель Правительства РФ Михаил Касьянов включён в реестр иностранных агентов

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минюст сообщил о том, что экс-председатель Правительства Российской Федерации Михаил Касьянов включён в реестр иностранных агентов

Фото: https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/210/039/0.jpg

По данным ведомства, Касьянов* участвовал в создании и распространении материалов и сообщений иностранных агентов, предназначенных для широкой аудитории. Также экс-председатель Правительства распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ и их политике. Его деятельность включала выступления против специальной военной операции на Украине, участие в информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Михаил Касьянов занимал пост председателя "Партии народной свободы" с 2010 года до её упразднения в 2023 году. Прежде эта партия носила название "РПР-ПАРНАС". До этого Касьянов был председателем "Российского народно-демократического союза".

На посту председателя Правительства Российской Федерации Михаил Касьянов находился с 17 мая 2000 года по 24 февраля 2004 года. В 2017 году журнал Forbes признал его одним из лучших премьер-министров в современной истории России. Примечательно, что на посту премьера Касьянов публично вступился за фигурантов скандального «дела ЮКОСа».

С 2005 года Касьянов перешёл в оппозицию к руководству России, а в июне 2022 года он уехал в Европу.

*лицо, признанное иностранным агентом